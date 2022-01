Nomadi digitali 2022, come intraprendere questo percorso   

Maggiore flessibilità e indipendenza sono le caratteristiche che cercano nel lavoro moltissimi giovani e con la pandemia di Coronavirus queste esigenze sono ancora più sentite.

Per questo sempre più persone vogliono diventare nomadi digitali, lavoratori che, grazie ai guadagni derivanti dal loro lavoro, possono trascorrere una vita sempre in viaggio.

Essere un nomade digitale

Essere un nomade digitale significa avere maggiore flessibilità nel lavoro, gestire meglio la propria vita professionale e quella personale, ma soprattutto lavorare da qualsiasi posto nel mondo.

Infatti, a differenza di altri lavoratori che devono andare in ufficio o vivere per lunghi periodi in un certo posto, i nomadi digitali, invece, lavorano da remoto e possono farlo da qualsiasi posto.









Sebbene in Italia lo smart working sia stato usato come un’esigenza e una necessità nel periodo più nero dell’epidemia di Coronavirus, in molte altre parti del mondo è molto più sviluppato e permette una maggiore diffusione del fenomeno dei nomadi digitali.

In Italia sono soprattutto i freelance e i liberi professionisti a poterlo essere e a lavorare da qualsiasi posto oppure lavorare viaggiando.

Ma come intraprendere questo percorso?

Prima di tutto va detto che diventare nomadi digitali nel 2022 comporta di certo tante soddisfazione ma anche rinunce e sacrifici: è una vera e propria scelta di vita!

Per diventare nomadi digitali non c’è bisogno di avere una qualifica oppure competenze particolari, ma sono più necessari impegno e determinazione.

Chiunque abbia già un lavoro che si possa svolgere senza dover andare fisicamente in ufficio, può diventarlo molto facilmente: sarà solo sufficiente saper gestire bene il tempo per lavorare e le proprie finanze.

Se invece non si svolge un lavoro da remoto, bisognerà prima di tutto cercarlo, magari partendo da un proprio hobby che può essere trasformato in lavoro o da un lavoro “fisico” che può migrare in uno digitale.

Alcuni esempi di attività che possono essere svolte come nomadi digitali nel 2022 sono lo scrittore o l’editor, il programmatore, il graphic designer, il traduttore, il digital marketer, il social media manager e ovviamente il travel blogger o il blogger.