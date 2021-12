Mailing list, quali sono le piattaforme più usate

Le mailing list sono degli elenchi di indirizzi email che le aziende o i negozi online possono utilizzare per ricontattare i propri clienti con comunicazioni, promozioni e molto altro. Uno strumento fondamentale per chi lavora online, un’importante risorsa da tenere in considerazione.

Si tratta di uno strumento davvero utile per aumentare il traffico e per fidelizzare i clienti ma anche per personalizzare le comunicazioni perché, l’archivio di mail, funge anche da database di informazioni sugli utenti, che possono essere utilizzate per comunicazioni ad hoc in base alle loro esigenze.

Esistono diverse piattaforme per creare e gestire mailing list.

Una delle più usate piattaforme di mailing list è Aweber, disponibile per iOS e Android. È in lingua inglese e a pagamento ma è di certo uno strumento con tante funzionalità, oltre che una live chat e un servizio clienti via mail attivi tutti i giorni 24 h 2u 24.

Offre una versione demo di 30 giorni per conoscere tutte le funzioni e potenzialità. Per i principianti, grazie ai report, sarà semplice utilizzare questo servizio mentre i più esperti potranno sfruttare tutte le sue enormi potenzialità come lo split test.









A pagamento e sempre in lingua inglese, è Constant Contact.

Anche in questo caso si potranno testare i servizi e le funzioni con la versione demo di 30 giorni. Per quanto riguarda il customer care, è molto efficiente: una rete di esperti sarà pronta a rispondere alle domande degli utenti e ad assistere anche sulle strategie di marketing.

È un software molto semplice da usare anche per chi non è molto pratico e questo è sicuramente un suo punto di forza, oltre alla grande personalizzazione.

Gratuito ma con possibilità di acquistare il pacchetto con più funzionalità a pagamento è Convert Kit, anch’esso disponibile in lingua inglese.

Anche chi non ha molta manualità, potrà creare delle perfette mail e newsletter con questo strumento che è molto attento ai dettagli.

Sono tante altre le piattaforme per mailing list ma sicuramente va ricordato GetResponse, con la sua interfaccia semplice che consente di creare landing page e anche di organizzare webinar sul proprio sito web.