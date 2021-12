Foto editing, l’uso dell’intelligenza artificiale   

L’intelligenza artificiale è a supporto di noi essere umani in numerosi ambiti. Anche nel foto editing, il processo di post produzione fotografico, può venire in nostro aiuto. Uno strumento indispensabile per chi lavora online e ha bisogno di foto che abbiamo un impatto su chi guarda molto intenso.

Ci sono infatti diversi programmi di foto editing che utilizzano l’intelligenza artificiale per modificare le foto e per ottimizzarle: se ad esempio abbiamo un’immagine di bassa risoluzione, con questi programmi possiamo raddoppiare i suoi pixel.

Scopo di questo programma è Pic.hance che permette di ottenere, a partire da un’immagine a bassa risoluzione, un’immagine di qualità migliore.

Grazie all’intelligenza artificiale

Grazie all’intelligenza artificiale è in grado di migliorare le immagini 4 volte la loro risoluzione originale.









Un programma di foto editing che utilizza l’AI permette anche di eliminare i difetti, le sfocature, le imperfezioni e di rendere l’immagine di qualità alta come se fosse stata scattata in condizioni perfette.

Quindi è chiaro quanto questi software possano essere d’aiuto per numerosi utilizzatori, non solo per quelli che amano postare le proprie foto preferite sui social network ma anche per fotografi professionisti o per aziende che vogliono diffondere ai propri clienti foto di alta qualità e belle, perché un’immagine ben fatta comunica più di 1000 parole.

Un altro programma di foto editing che utilizza l’intelligenza artificiale è Photolemur, disponibile per Mac e Windows, che migliora la fotografia in diversi elementi (esposizione, colore, correzione della luce, riduzione del rumore, ritocco del viso e così via).

Ma ci sono tanti altri programmi gratuiti che permettono di migliorare le proprie foto automaticamente come Icons8 Upscaler.

È molto facile da utilizzare e consente di eliminare le imperfezioni, di ingrandire l’immagine e di ottimizzarla.

Non è però il software ideale per professionisti, dato che mancano molte funzionalità avanzate.

Google Foto è anche un supporto molto utile per editare foto e renderle più belle, migliorando l’esposizione, il contrasto, la nitidezza, la luce delle foto in base alle diverse situazioni.