Normalizzazione degli indirizzi: ecco cinque utili cose da sapere

Quando parliamo di normalizzazione degli indirizzi postali stiamo facendo riferimento a un’attività digitale articolata e complessa, molto utile nel contesto dell’organizzazione aziendale. In che cosa consiste? Si tratta dell’analisi e della correzione di eventuali incongruenze o inesattezze nei dati inseriti in un database, così come anche del completamento di informazioni mancanti. E’ necessario fare uso di specifici software come ad esempio quello di address4.com per la normalizzazione degli indirizzi. Programmi come questo possono essere utilizzati tramite internet o installati sul proprio device.

L’attività di normalizzazione degli indirizzi spazia tra vari settori, si va dalle spedizioni e la logistica fino all’ecommerce per vendere online prodotti e servizi. Molto spesso manager, imprenditori digitali e webmaster sottovalutano l’importanza di questa attività: così facendo finiscono però con il perdere opportunità sia per l’ottimizzazione delle risorse sia per lo sviluppo del business. Ecco perché è così importante implementare gli strumenti di normalizzazione degli indirizzi postali. Vediamo adesso 5 cose utili da sapere in merito a questa attività.

Il processo può essere fatto singolarmente o in modo massivo

E’ possibile effettuare la normalizzazione degli indirizzi seguendo due distinte procedure. Da un lato c’è quella per singolo indirizzo, mentre dall’altro quella massiva ovvero che riguarda in contemporanea più indirizzi. Nel primo caso basta inserire le info e premere il tasto invio, invece nel secondo si deve caricare un file – per esempio di tipo Excel – attendendo che poi il sistema completi l’elaborazione dei dati stessi. I tempi si allungano se è necessario inserire molti indirizzi: servono pochi attimi per una normalizzazione di tipo standard, mentre per l’altra può essere necessario attendere qualche minuto.









2 Sono necessari specifici software per effettuare l’analisi

Come abbiamo avuto modo di accennare, servono software ad hoc per portare a termine le operazioni di normalizzazione degli indirizzi. A svilupparli sono società specializzate nel settore: vengono continuamente aggiornati per rispondere alle esigenze sempre diverse delle realtà lavorative e operative, oltre che per stare al passo con l’innovazione dei database di sistema. Online si trovano tool di vario tipo, grazie ai quali si possono svolgere operazioni di base, ma è sempre bene affidarsi a strumenti professionali per un’estrema accuratezza.

3 L’importanza di convertire l’indirizzo in una specifica lingua

Quando viene validato un indirizzo postale, avviene l’elaborazione in uno specifico idioma (lingua inglese, francese, tedesca o spagnola e così via). Potrà capitare in ambito lavorativo di inserire l’indirizzo in una lingua e riceverlo poi ‘bonificato’ in un’altra di output. Il software professionale per la validazione non soltanto traduce l’indirizzo ma ne trasforma i caratteri (latino, nativo e non solo). I tempi di traslitterazione in questo modo si riducono in modo drastico con un importante vantaggio operativo e competitivo.

4 Il risparmio economico è uno dei vantaggi della normalizzazione

Tra i vantaggi che la normalizzazione degli indirizzi offre c’è anche quello economico, poiché l’impiego dei software rappresenta un vero e proprio investimento nel lungo periodo. Potrà ripagarsi facilmente, grazie all’ottimizzazione di spese e risorse. Si abbattono gli sprechi relativi a errate spedizioni così come anche le relative spese (viene anche evitato un danno di immagine e di brand reputation, cosa che fa bene alle vendite).

5 Si possono usare tablet e smartphone per validare gli indirizzi

Molto spesso si pensa che sia per forza necessario possedere un potente computer con installazione in house per utilizzare un validatore di indirizzi. In realtà, si possono normalizzare – ricorrendo ad abbonamenti come quelli dei servizi digitali per siti internet – uno o più indirizzi via web, sia tramite smartphone che con tablet. Si può in questo modo effettuare l’operazione h24 e senza soluzione di continuità ogni giorno dell’anno: è sufficiente disporre di una connessione internet sia privata che aziendale.