Recruiter, da dove iniziare questo percorso

I recruiter sono dei professionisti dell’ambito Risorse umane che si occupano di ricercare e selezionare il personale. Nel loro lavoro si occupano di valutare le competenze e le esperienze dei candidati per poter scegliere quelli più adatti a ricoprire una certa posizione lavorativa.

Un lavoro appassionante

Un lavoro appassionante per il quale occorre avere le giuste competenze, conoscere bene il ruolo che si ricopre e come svolgerlo al meglio. Non c’è un percorso di studi vero e proprio da seguire per iniziare questo lavoro ma possono aiutare le conoscenze acquisite frequentando un corso di laurea in psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia, scienze della comunicazione o in materie umanistiche.

Il recruiter, infatti, deve acquisire le conoscenze delle tecniche e teorie di recruitment ma anche di ordine psicologico e comunicativo.

Il professionista può lavorare alle dipendenze di un’azienda, dove si occuperà sostanzialmente di ricercare e selezionare il personale sulla base delle indicazioni che vengono date dai superiori ma può pure lavorare in autonomia (anche in questo caso è fondamentale conoscere il quadro dell’azienda in cui la risorsa verrà inserita).









In questo secondo caso il recruiter deve avere una rete di contatti da cui partire, che serve per farsi conoscere dalle aziende che si affideranno a lui quando avranno bisogno di selezionare il personale.

In entrambi i casi, comunque, il recruiter deve:

essere organizzato

saper lavorare con scadenze (certe aziende richiedono in tempi brevi delle nuove risorse da inserire al lavoro)

saper utilizzare le nuove tecnologie (ad esempio i nuovi portali per inserire le offerte di lavoro, delineando le caratteristiche e competenze che deve avere il candidato ideale)

Quella del recruiter è davvero una professione entusiasmante, che si basa fondamentalmente sul rapporto con le persone e sulla conoscenza delle sue caratteristiche e delle sue competenze.

Dunque l’empatia e la capacità di ascolto sono fra le qualità principali che questo professionista deve possedere.