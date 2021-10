Article marketing, come si inizia

L’article marketing serve a promuovere i prodotti o servizi offerti da un’azienda, tramite la scrittura e la pubblicazione di articoli redazionali. Sono tanti gli scopi che si possono raggiungere con l’article marketing come:

generare traffico al sito web

migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

acquisire potenziali acquirenti e fidelizzare i clienti

La prima cosa da fare

La prima cosa da fare è scegliere una serie di siti in cui inserire in modo gratuito degli articoli per promuovere prodotti o servizi, con un link in uscita. Il sito, in cambio, richiederà la scrittura di un contenuto di valore ed interessante per il proprio pubblico. Ovviamente se si percepisce denaro è bene essere in regola con questo tipo di lavoro online.

È proprio per questo che per iniziare a fare article marketing è essenziale, prima di tutto, saper scrivere. Ma questo non è tutto perché gli articoli scritti online devono seguire delle precise regole.

Quello che ci vuole è formarsi in copywriting e SEO.









Fra le regole che in linea generale si possono utilizzare per scrivere un buon articolo ci sono:

originalità, buona scrittura in italiano e lunghezza di almeno 300-400 parole

stile coinvolgente e chiaro, che deve spingere gli utenti ad una call to action (cioè almeno a visitare il sito dell’azienda, non necessariamente per acquistare)

inserire link, prediligendo il nome del sito (per far crescere il brand)

Oltre alla forma e allo stile, bisogna curare l’ottimizzazione per il SEO (search engine optimization) vale a dire ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca (quindi comparendo fra i primi risultati del motore di ricerca).

È necessario fare prima un’accurata analisi delle keywords, cioè delle parole chiave che vanno inserite nel titolo dell’articolo e nel suo contenuto.

A proposito del contenuto, l’articolo non deve essere meramente promozionale ma deve essere di valore, quindi comunicare qualcosa di interessante, coinvolgere, rispondere a delle domande e dei dubbi dei clienti, risolvere i loro problemi o esaudire dei desideri.