Ufficio stampa, chi è il cliente ideale 

Al giorno d’oggi la comunicazione è fondamentale per avere successo e per farsi conoscere. Siamo bombardati ogni giorno da migliaia di notizie e informazioni ma ci sono diversi soggetti che potrebbero essere i clienti ideali di un ufficio stampa, come:

enti

aziende

strutture pubblico o private

personaggi pubblici (modelli, politici, attori, cantanti)

pubbliche amministrazioni

professionisti

Chi può avvalersi di un addetto stampa?

Questi soggetti possono avvalersi di un addetto stampa per costruire la propria immagine e reputazione. Un ufficio stampa, infatti, non è altro che una struttura che si occupa di gestire i rapporti con i mass media (radio, tv, giornali, riviste e così via).

Lo fa selezionando le informazioni e notizie sul proprio cliente e stabilendo qual è il modo migliore per veicolare quel messaggio. Sono diverse le mansioni che svolgono gli addetti dell’ufficio stampa, come:

preparare la rassegna stampa, vale a dire tutti gli articoli e le notizie che riguardano il proprio cliente, in modo che questo possa farsi un’idea della reputazione che ha agli occhi dei giornalisti e quindi del pubblico

curare l’immagine dell’azienda, impresa o ente pubblico che rappresenta

gestire e realizzare le strategie di comunicazione

organizzare le conferenze stampa

collaborare con i giornalisti per scrivere articoli fornendo informazioni credibili e autorevoli

scrivere testi per conferenze e discorsi ufficiali

preparare risposte, precisazioni o rettifiche in caso di articoli critici

È chiaro che le competenze dell’addetto all’ufficio stampa debbano essere spiccatamente comunicative, anche se questo non deve essere necessariamente giornalista (tranne nel caso in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione).









Più nello specifico l’addetto all’ufficio stampa deve avere, fra le altre cose:

curiosità

flessibilità

capacità di scrivere e parlare

capacità di ricercare e raccogliere le notizie relative al suo cliente e al settore di cui si occupa

capacità organizzative (ad esempio per organizzare conferenze ed eventi stampa)

velocità

creatività