Protezione civile, come fare domanda

Una delle organizzazioni più importanti del nostro Paese che si occupa di prestare servizio civile, tutelando la vita, la natura e i beni culturali quando si verificano calamità o disastri naturali, è la Protezione civile.

Questa è composta da diverse strutture operative:

le forze di polizia italiana

il Servizio sanitario nazionale

le forze armate italiane

la Croce Rossa

le associazioni di volontariato

Ogni comune può avere la propria struttura di Protezione civile, sottoposta all’autorità del sindaco.

Il lavoro svolto dagli operatori e dai volontari della Protezione civile è davvero prezioso e sono tanti i ragazzi che potrebbero essere spinti ad entrare a far parte di questa organizzazione.









Vediamo come si può fare domanda.

Per entrare in una delle strutture della Protezione civile, bisogna superare un concorso pubblico che viene bandito quando c’è necessità di personale (per quest’anno non c’è alcun bando attivo).

In alternativa si può diventare volontari di Protezione civile, anche solo per un tempo limitato.

Questa può essere una buona opportunità per la propria crescita personale e la formazione, soprattutto perché si fa del bene agli altri e al proprio Paese, acquisendo conoscenze ed esperienze che potranno servire nel mondo del lavoro.

Per diventare volontario di Protezione civile è necessario iscriversi ad una delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile inserite negli elenchi territoriali o nell’elenco centrale.

Poi si può scegliere l’organizzazione in base a diversi parametri:

la vicinanza della sede alla propria abitazione

la disponibilità richiesta

la specializzazione operativa

il livello di partecipazione alle attività istituzionali

l’ambito territoriale

la tipologia di evento per cui l’organizzazione è chiamata a intervenire

Una volta scelta l’organizzazione di proprio interesse, si può contattarla per chiedere informazioni sulle modalità di iscrizione e sull’esistenza di eventuali limitazioni (infatti, nonostante non siano richiesti particolari requisiti per diventare volontari, alcune organizzazioni potrebbero richiedere la maggiore età).