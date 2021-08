Inail, come si contatta?

L’Inail (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è un ente pubblico non territoriale che gestisce le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori contro i rischi di infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Garantisce, dunque, la tutela dei lavoratori in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali, occupandosi di coprire le spese relative alle cure e di assicurare il pagamento di un’indennità giornaliera.

Si occupa anche del reinserimento nella vita sociale e lavorativa di quei soggetti che hanno subìto infortuni sul posto di lavoro.

Può capitare di dover contattare l’ente, ma come si può farlo?

Dal 1° gennaio 2018 è attivo il numero del Contact center 06.6001. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.









Si può chiamare il numero di telefono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Le richieste di informazioni possono riguardano gli aspetti normativi e procedurali.

Oltre al contact center, sul sito dell’Inail è disponibile anche il servizio “Inail risponde” che fornisce agli utenti registrati informazioni personalizzate in base alla categoria di appartenenza (cittadino, intermediario, legale rappresentante/delegato d’azienda, ecc.) e consente di recuperare dagli archivi i dati relativi a precedenti richieste di assistenza.

Dal primo ottobre 2021 si può accedere ai servizi online dell’Inail utilizzando il proprio Spid, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure la Carta d’identità elettronica (CIE).

Si può accedere al servizio anche come utenti non registrati, ma esclusivamente per l’invio di una richiesta di informazioni/chiarimenti su aspetti normativi o procedurali di carattere generico.

Sempre sul sito dell’Inail, è presente la sezione FAQ che racchiude tutte le domande più utili e frequenti con le risposte più efficaci per risolvere qualsiasi dubbio o problema.

Qualora la sezione non fosse esaustiva si può, come detto, contattare il numero telefonico dell’Inail da mobile o da fisso, oppure accedere all’area riservata di Inail risponde.