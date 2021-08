Inail, che ruolo ha?

Fra gli enti che garantiscono la tutela dei lavoratori in Italia, c’è l’Inail (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che garantisce, appunto, la tutela dei lavoratori in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

In caso di infortuni o malattie sorte durante lo svolgimento del proprio lavoro, l’Inail si occupa di coprire le spese relative alle cure e garantire il pagamento di un’indennità giornaliera.

Dunque che ruolo ha questo istituto?

L’Inail principalmente assicura i lavoratori che svolgono attività ad alto rischio, ricercando soluzioni di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza, al fine di ridurre il fenomeno infortunistico.

A questo proposito, l’Inail si occupa di studiare le situazioni di rischio per poter intervenire con misure di prevenzione.









Inoltre, come già detto, l’Inail assicura le prestazioni sanitarie ed economiche, le cure e la riabilitazione a chiunque si sia infortunato sul posto di lavoro, garantendo anche il loro reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

È per tutti questi motivi che l’assicurazione Inail è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati.

Infatti, sono le imprese a doversi fare carico dei premi assicurativi dovuti all’Inail.

Questi vengono calcolati applicando alle retribuzioni una percentuale variabile a seconda del rischio del lavoro che si svolge.

Entro il 16 febbraio di ogni anno, ogni impresa deve provvedere all’autoliquidazione anticipata del premio Inail per l’anno in corso applicando la percentuale in via provvisoria, sulle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente.

Sempre entro il 16 febbraio, l’impresa deve calcolare e versare il conguaglio per l’anno precedente in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti.

Il versamento del premio all’Inail avviene con il modello F24 e il lavoratore può richiedere il pagamento rateale in 4 rate (da versare alle scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre di ogni anno) con tassi di interesse comunicati dall’Inail.