Gelateria, l’importanza delle materia prime

Il gelato resterà uno degli alimenti più buoni della tradizione della pasticceria italiana: ormai si trovano gusti di ogni tipo per venire incontro alle esigenze di palati diversi e realizzare un gelato artigianale è una vera e propria arte ecco perchè aprire una una gelateria non è solo arredo e macchinari ma soprattutto formazione.

Ma quanto incidono gli ingredienti sul prodotto finito?

Moltissimo! Ed è per questo che è importante selezionare materie prime di qualità quando si prepara un gelato artigianale. Queste materie prime devono rispettare due aspetti fondamentali: il territorio e la stagionalità.

In questo modo il mastro gelatiere ha infinite possibilità: prodotti agroalimentari IGP e DOCG, prodotti locali, tradizionali o slow food, con cui può giocare e creare gusti sempre diversi e nuovi.

Materie prime di qualità e “innovative” permettono di creare un gelato unico, un prodotto commerciale raffinato e diverso dai soliti, che metta in luce le doti di creatività e fantasia del gelatiere.









Ma a parte il discorso dell’innovazione e della diversità, l’importanza delle materie prime in gelateria si riconnette anche al concetto di qualità: materie prime genuine e dalle buone qualità organolettiche permettono di ottenere un prodotto finito dal gusto intenso e senza interferenze di sapore.

Le materie prime principali per preparare un ottimo gelato sono:

l’acqua

il latte, generalmente di origine bovina, che può essere intero fresco pastorizzato, pastorizzato alta qualità, parzialmente scremato o scremato, ma anche latte condensato zuccherato, latte intero o scremato in polvere, in base alle esigenze e al gusto da realizzare

la panna

gli zuccheri (saccarosio, destrosio, sciroppi di glucosio, zucchero invertito o fruttosio)

la frutta

le uova

gli addensanti e gli emulsionanti

Sebbene molti gelatieri optino per prodotti semilavorati per creare i propri gelati, reperire materie prime sempre fresche, magari da produttori locali, è un modo per ottenere un prodotto finito molto più genuino e buono e nello stesso tempo per sostenere l’economia del luogo.