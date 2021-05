Lavoro, cercasi Arredatori a Roma

Sia profili con esperienza, sia candidati junior: sono le occasioni di lavoro che arrivano dal territorio di Roma in virtù delle selezioni per conto di Arredamenti Di Giuseppe: storico mobilificio della Capitale.

In qualità di Arredatori Esperti

In qualità di Arredatori Esperti verranno richieste competenze maturate nell’ambito della progettazione cucine e arredamento, oltre alla conoscenza dei programmi grafici cui dovranno aggiungersi aspetti quali: dinamicità e determinazione; attitudine ai rapporti interpersonali; conoscenza del mercato delle cucine.

Di sicuro interesse le ricerche per risorse junior, destinate a giovani diplomati con passione e volontà di intraprendere un carriera nel settore arredamento: sarà garantito loro l’inserimento immediato in negozio con affiancamento di personale esperto per imparare il mestiere sul campo e con prospettive di crescita imprenditoriale. Gli aspiranti dovranno comunque poter contare su capacità di lavorare in team, disponibilità e voglia di imparare in un ambiente sfidante.









Arredamenti Di Giuseppe in zona Casilina

La sede di lavoro sarà quella del punto vendita di Arredamenti Di Giuseppe in zona Casilina. I candidati potranno proporsi inviando il loro curriculum vitae via email all’indirizzo vendite@arredamentidigiuseppe.it. I dettagli sulle ricerche segnalate sono inoltre disponibili sul sito internet www.arredamentidigiuseppe.it all’interno della sezione “Lavora con noi”.